Мін'юст скасував право власності доньки Козловського на два львівські ринки

«Винниківський ринок» та ринок «Підзамче» перереєстрували на приватну фірму

Офіс протидії рейдерства при Міністерстві юстиції скасував реєстрацію права власності доньки бізнесмена Григорія Козловського на львівські ринки «Підзамче» та «Винниківський». Ці ринки незаконно вибули з комунальної власності і завдяки схемі з іпотекою перейшли компанії Софії Максимець.

Про приватизацію ринків «Винниківський» (вул. Солодова, 4) та «Підзамче» (вул. Хмельницького, 120) 26 травня повідомив антикорупційний сайт «Наші гроші.Львів». З 2001 року обидва ринки були в оренді ТзОВ «Дари Львівщини», єдиною власницею якого в липні минулого року стала Софія Максимець, донька бізнесмена і депутата Львівської міськради від БПП «Солідарність» Григорія Козловського. Після зміни власників ринків їхнє майно перейшло з комунальної в приватну власність. Для того, щоб остаточно «закріпити» право власності на два ринки компанія «Дари Львівщини» віддала майно базарів в іпотеку двом фірмам: «Винниківський шлях» і «Галицький шлях», засновниками яких є Григорій Козловський та бізнес-партнер Козловського Олексій Різник.

Управління комунальної власності Львівської міськради подало від імені міського голови Львова скаргу в Офіс протидії рейдерству при Міністерстві юстиції щодо нотаріуски Ольги Глинчак-Кучерепи, а також двох реєстраторок Винниківського комунального підприємства «Реєстрація майна та бізнесу» Ірини Ревакович і Христини Бойко, які переписали право власності на майно двох ринків на фірму доньки Козловського.

26 червня стало відомо, що Офіс протидії рейдерства відреагував на скаргу міського голови і скасував право власності фірми Софії Максимець на обидва ринки. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердила начальниця управління комунальної власності ЛМР Інна Свистун. За її словами, Мін’юст водночас не скасував договір про іпотеку, який «Дари Львівщини» уклало із двома фірмами Козловського і Різника.

«Нотаріус, який посвідчував іпотеку, на думку міністерства юстиції, вчиняв правомірні дії. Тому іпотеку треба буде ще скасувати в суді або ж власники компаній скасують її добровільно», – зазначила Свистун.

У львівському осередку партії «Самопоміч» Григорія Козловського закликали повернути ринки у власність міста добровільно.

«Щоб остаточно повернути майно, Львівська міська рада має звернутись до суду, щоб скасувати договір позики, або ж пан Козловський повинен проявити «Європейську солідарність» і добровільно віддати майно громаді міста», – прокоментували ситуацію у партії «Самопоміч».

Нагадаємо, що прокуратура Львівської області подала у Господарський суд Львівської області два позови для повернення цих ринків у власність міста. Водночас прокуратура готує підозри для реєстраторок, які переписали комунальні ринки на приватну фірму.