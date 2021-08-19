Комунальні ринки «Винниківський» та «Підзамче» перейшли у приватну власність Софії Максимець

Компанія «Дари Львівщини» сплатила в міський бюджет Львова 18,5 млн грн за ринки «Підзамче» та «Винниківський». Компанія належить доньці депутата Львівської облради від ЄС Григорія Козловського Софії Максимець. Про це з посиланням на прес-службу Львівської міської ради повідомляють «Наші Гроші. Львів».

Як повідомляв ZAXID.NET, обидва ринки Львівська міськрада передала в оренду ТОВ «Дари Львівщини» ще у 2001 році. Влітку 2019 року у цієї фірми змінились власники: новою власницею компанії стала донька депутата Львівської облради від «ЄС» Григорія Козловського Софія Максимець.

Після зміни власника ринків їхнє майно перейшло з комунальної в приватну власність. Для того, щоб «закріпити» право власності на два ринки компанія «Дари Львівщини» віддала майно базарів в іпотеку фірмам «Винниківський шлях» і «Галицький шлях», засновниками яких на той час був Григорій Козловський та його бізнес-партнер, депутат ЛМР від «ЄС» Олексій Різник.

Наприкінці березня 2021 року депутати Львівської міськради погодили укладення мирової угоди з фірмою «Дари Львівщини», що передбачає визнання Львівською міськрадою права власності компанії на майно ринку «Винниківський» та на майно ринку «Підзамче» в обмін на сплату 18,53 млн грн компенсації.

У червні Господарський суд Львівської області затвердив мирову угоду між Львівською міською радою і ТОВ «Дари Львівщини» на передачу у приватну власність ринків «Підзамче» та «Винниківський». На це рішення суду Львівська обласна прокуратура подала апеляцію, однак програла її. Після цього фірма сплатила в бюджет міста 18,5 млн грн. Наразі не відомо, куди витратять ці кошти, однак у червні міський голова Львова Андрій Садовий заявляв, що сплачену компенсацію за ринки спрямують на соціальну інфраструктуру.