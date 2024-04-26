За даними ЗМІ, Греція має шість ППО Patriot

Греція відмовилася постачати Україні системи ППО для захисту від Росії. Про це повідомив у четвер, 25 квітня, прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс в інтерв’ю Iefimerida.

За даними Міцотакіса, Греція має надлишок ресурсів, якими країна може підтримати Україну в боротьбі з Росією. Водночас до цього надлишку не входять системи ППО, які є «критично важливими для захисту повітряного простору Греції і не будуть надані Україні».

«Поясню трохи детальніше: Греція підтримувала Україну різними способами, оборонними матеріалами. Але ми з першого моменту сказали, що не можемо позбутися систем озброєння, які мають вирішальне значення для наших можливостей стримування», – повідомив Кіріакос Міцотакіс.

За даними ЗМІ, наразі Греція має у розпорядженні шість систем Patriot.

Зазначимо, прем’єр-міністр Греції, який заявив про небажання країни передати ППО для України, під час візиту до Одеси потрапив під російський обстріл. Вибухи пролунали близько до грецького посадовця та президента України Володимира Зеленського, який зустрічався з прем’єр-міністром. Сам Кіріакос назвав обстріл в Одесі «вражаючим досвідом».

Нагадаємо, 18 квітня Нідерланди запропонували викупити ППО Patriot для України у тих країн, які мають системи, проте за певних причин не хочуть передавати їх Україні. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що багато країн «сидять на великій купі Patriot та не бажають передавати системи напряму».