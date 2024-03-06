В Одесі Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом

Російська армія у середу, 6 березня, завдала ракетного удару по Одесі під час візиту Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Про це повідомляє «Суспільне».

«Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю. що є загиблі, є поранені», – сказав під час прес-конференції в Одесі 6 березня Володимир Зеленський, пише «Суспільне».

У момент удару Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом перебували в порту. За словами грецького прем’єра, вибухи були близько від них.

«Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити шлях морський український і яку шкоду зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід», – розповів Кіріакос Міцотакіс.

Зазначимо, що раніше грецькі ЗМІ повідомляли про ракетний удар по Одесі вранці 6 березня. За даними грецьких журналістів, вибух пролунав в 150 метрах від кортежу Володимира Зеленського. Прем’єр-міністр Греції прибув в Україну рано вранці, в умовах надзвичайної секретності.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 10:41, кореспонденти «Суспільного» повідомили, що пролунав потужний вибух. А у Повітряних силах сповістили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Дещо пізніше ЗМІ з посиланням на дані МВС повідомили, що внаслідок російського удару по Одесі загинули п'ятеро людей.

Тим часом у ЗСУ не вважають, що російський ракетний удар по Одесі пов’язаний із візитом президента Володимира Зеленського. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк підтвердила, що окупанти завдали ракетного удару по Одесі, ймовірно, застосувавши балістичну зброю. За її словами, є влучання в одну з будівель припортової інфраструктури.

«Але це ніяк не пов’язано з конкретним візитом. Це пов’язано з терором, який ворог достатньо методично проводить», – зазначила вона.

