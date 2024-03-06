Повітряна тривога лунала майже в усіх областях України

У ніч на середу, 6 березня, російські окупанти атакували Україну понад 40 дронами-камікадзе іранського виробництва. БПЛА зафіксували в усіх регіонах країни, повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, Росія випустила по Україні ударні безпілотники типу Shahed. Атака розпочалася ввечері 5 березня та тривала понад шість годин.

У прес-службі Повітряних сил повідомили, що спочатку росіяни випустили БПЛА по Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Згодом окупанти атакували дронами Херсонщину, Миколаївщину та Одещину, а пізніше – Полтавщину.

Приблизно о 00:00 Повітряні сили повідомили про ударні дрони на території Чернігівської області у напрямку Київщини, а також БПЛА на території Вінниччини, що рухалися в напрямку Хмельниччини.

Безпілотники на Хмельниччині атакували Старокостянтинів та продовжили рухатися на захід. Повітряну тривогу оголосили також на Тернопільщині, Рівненщині, Львівщині та Житомирщині.

Приблизно о 3:10 Повітряні сили оголосили відбій повітряної тривоги. Протягом атаки сили ППО змогли збити 38 дронів-камікадзе.

«Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed”. За попередньою інформацією, силами оборони знищено 38 із 42 цих дронів. Інформація щодо постраждалих та пошкодження об’єктів інфраструктури уточнюється», – повідомили у прес-службі Генштабу.

У прес-службі Повітряних сил уточнили, що росіяни атакували Україну безпілотниками з чотирьох напрямків:

мису Чауда;

Балаклави у Криму;

Курської області;

Приморсько-Ахтарська.

«В результаті бойової роботи збито 38 “шахедів” у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 6 березня

Зокрема, вибухи пролунали на Хмельниччині, де внаслідок ворожого обстрілу приблизно о 03:00 частково зникло енергопостачання у Старокостянтинівській громаді, повідомило «Суспільне». Зазначається, що на сайті «Хмельницькобленерго» не повідомляли про планові відключення, проте наразі у Хмельницькій ОВА не прокоментували ситуацію.

Згодом у прес-службі Хмельницької ОВА повідомили, що внаслідок атаки пошкоджений об’єкт інфраструктури, через що знеструмлено кілька населених пунктів на Хмельниччині. За ніч сили ППО збили в області шість дронів-камікадзе.

Також руйнування зафіксували на Сумщині – у Сумах зафіксували три прильоти дронів у різних частинах міста, повідомили у прес-службі Сумської ОВА. Внаслідок атаки БПЛА поранені п’ятеро людей, серед яких – дитина, повідомив «Радіо Свобода» керівник ОВА Володимир Артюх. У прес-службі Офісу Генпрокурора уточнили, що через обстріл постраждав 10-річний хлопчик.

Сили ППО змогли змінити курс безпілотників на Сумщині, чим зарадили великій кількості жертв.

«Зокрема, один “шахед” був націлений на лікарню, де перебувало близько 400 хворих. Допомогу там було надано відповідними службами», – повідомив голова Сумської ОВА.

Також внаслідок падіння уламків є пошкодження рекреаційного об’єкта на Одещині. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, від уламків також постраждали житлові будинки та газогін. Загалом за ніч у регіоні вдалося збити 18 дронів.

Додамо, що окупанти у ніч на 6 березня здійснили також артилерійський обстріл п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300 із тимчасово окупованої території Донеччини. Наразі наслідки обстрілу невідомі.