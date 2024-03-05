На Одещині безпілотники пошкодив будівлю рекреаційного об’єкта

У ніч на 5 березня Росія вкотре атакувала Україну ударними БпЛА іранського виробництва типу Shahed. Про це повідомили у Повітряних силах.

Зазначається, що росіяни випустили по Україні 22 дрона-камікадзе з тимчасово окупованого міста Балаклава, що у Криму.

В результаті бойової роботи українські захисники знищили 18 «шахедів» у межах Одеської області.

«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Силах оборони півдня, уникнути влучань не вдалось. В Одеському районі внаслідок атаки безпілотників пошкоджено будівлю рекреаційного об'єкта.

«Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення. Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих немає.