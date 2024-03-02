Наслідки влучання російського безпілотника по багатоповерхівці у Одесі

У ніч на 2 березня Росія вкотре атакувала Україну ударними БпЛА типу Shahed. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Атака безпілотників почалась приблизно в 22:00 і тривала аж до 01:44. Повітряні сили зазначають, що противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської і Донецької областей та 17-ма ударними безпілотниками типу Shahed з Приморсько-Ахтарська, РФ та Балаклеї в Криму.

До відбиття нападу залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 «шахедів» у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

Наразі відомо, що через атаку ворожих «шахедів» в Одесі обвалилася частина багатоповерхівки: загинуло троє людей, восьмеро отримали поранення. Також пошкоджено інженерні мережі та котельню, прилеглі будинки відключено від опалення. По всій Одеській області 3 березня оголосили жалобу через загиблих внаслідок російської атаки.

Про влучання дрона повідомляли і в Харкові. Там у кількох багатоповерхівках вибиті вікна, два авто згоріли вщент, є пошкодження гаражів. Про постраждалих інформації поки що немає.

Також відомо, що в селищі Великий Бурлук на Харківщині через атаку російських дронів у власному будинку загинув 76-річний чоловік.