Обом фігурантам справи загрожує довічне позбавлення волі

Двох чоловіків із Закарпаття судитимуть за допомогу агенту російських спецслужб, обох підозрюють у злочинах за сімома кримінальними статтями. Йдеться, зокрема, про захоплення державної влади, замах на життя високопосадовця і державну зраду. За даними слідства, двоє чоловіків вербували нових агентів та закуповували зброю для здійснення замаху. Разом із тим правоохоронці не уточнюють, про якого саме посадовця йдеться і не зазначають час затримання фігурантів справи. За даними ZAXID.NET, йдеться про двох диверсантів, які готували замах на Володимира Зеленського та були затримані під час закупівлі зброї в Ужгороді у березні 2022 року. Зараз за скоєне обом чоловікам загрожує довічне позбавлення волі. Справу вже передали до суду.

Як у середу, 7 вересня, повідомила прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, уродженці Закарпаття допомагали громадянину Російської Федерації, який працював на російські спецслужби. Стосовно агента росіян правоохоронці проводять окреме розслідування. За інформацією прокуратури, двоє закарпатців розробляли план захоплення влади, шукали нових людей, які готові працювати на спецслужби росіян, робили закупки зброї для організації замаху на життя високопосадовця. Коли саме затримали фігурантів справи – не повідомляється.

«Встановлено, що вказані особи узгоджували та координували план захоплення державної влади, вербували агентів, а також підшукували та закуповували зброю для організації посягання на життя високопосадовця», – йдеться у повідомленні прокуратури. У прес-службі військової прокуратури жодних деталей щодо фігурантів справи не повідомляють. Також правоохоронці не уточнюють, на кого готували замах підозрювані.

Утім, за інформацією власних джерел ZAXID.NET, фігурантами справи є 52-річний та 39-річний уродженці Закарпатської області. Також за даними ZAXID.NET йдеться про двох диверсантів, яких контррозвідка затримала 21 березня 2022 року в Ужгороді під час закупівлі зброї. Повідомлялося, що диверсійна група що планувала здійснити замах на президента Володимира Зеленського та провести диверсії у Києві й інших регіонах України. Тоді інформацію про затримання групи диверсантів підтвердив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Деталі із затримання 21 березня повідомив депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола. За оприлюдненими даними, затриманий російський агент на виконання завдання ФСБ формував диверсійну групу із 25 осіб, займався їх озброєнням та забезпеченням транспортом, планував під виглядом підрозділу ТрО доставити диверсантів до Києва для проведення злочинних дій в урядовому кварталі. Офіційно ні в СБУ, ні в прокуратурі затримання не коментували.

Обох чоловіків підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посяганні на життя державного діяча та державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 14 та ст. 112 КК України). Обвинувальний акт стосовно фігурантів справи вже передали до суду. За скоєне закарпатцям загрожує довічне ув’язнення.