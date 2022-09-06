Галицький районний суд звільнив від кримінальної відповідальності військового ЗСУ, якого у полоні завербували російські окупанти. Щоб уникнути тортур, Олександр Л. погодився надати росіянам інформацію про вантажі на львівському вокзалі. Однак потім чоловік добровільно здався СБУ, а завдання росіян не виконав.

Олександр Л. з 2015 року служить у Збройних силах України, а з 25 лютого 2022 року воював з російськими окупантами в місті Ізюм на Харківщині. 10 травня російські військові захопили його у полон та доставили його у будівлю сервісного центру МВС України в Ізюмі, де загарбники влаштували свій штаб.

Російський військовий запропонував Олександру Л. співпрацювати зі «службой информации Российской Федерации». Щоб уникнути тортур та психологічного тиску, Олександр погодився піти на співпрацю з ворогом. Він навіть надав росіянам розписку, де вказав, що збереже у таємниці свою співпрацю з ними. Також він зобов'язався виконувати поставлені росіянами завдання та надавати необхідну інформацію в інтересах РФ.

18 травня Олександру Л. дали завдання – поїхати у Львів і зібрати інформацію про вантажі на залізничному вокзалі. Після виконання завдання Олександр Л. повинен був повернутись в Ізюм та поставити трилітрову банку з водою на підвіконня, що свідчитиме про його повернення та готовність доповісти про виконане завдання.

25 травня Олександр Л. покинув окуповану росіянами територію і приїхав до Львова, а 17 червня він добровільно здався Службі безпеки України. Військовослужбовець написав заяву, де повідомив спецслужбі про свій зв'язок з представниками РФ та отримані завдання, які виконувати відмовився.

Під час засідання суду у цій справі 31 серпня військовий прокурор подав клопотання, попросивши закрити кримінальну справу щодо Олександра Л., скільки він добровільно заявив СБУ про домовленість з росіянами.

Суддя Галицького райсуду Ольга Кротова задовольнила клопотання прокурора і звільнила Олександра Л. від кримінальної відповідальності.