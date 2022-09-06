Галицький районний суд оштрафував на 425 тис. грн військового розвідника Андрія Ш., який передав жорсткий диск з таємними даними державному зраднику. Військовослужбовець уклав угоду з прокурором і тому отримав штраф, а не тюремне ув'язнення.

Як вказано у матеріалах справи, Андрій Ш., будучи старшим офіцером групи космічної розвідки командно-розвідувального центру штабу АТО, 17 травня 2022 року передав звинуваченому в державній зраді чоловіку жорсткий диск, який містив таємну інформацію. На цьому диску були 3483 файли –це дані за 2016 рік, які зібрала українська розвідка та вони містили гриф «цілком таємно».

Дії Андрія Ш., за даними слідства, створили загрозу інтересам національної безпеки України, призвели до зниження обороноздатності держави, а також до настання інших тяжких наслідків.

Водночас слідство встановило, що Андрій Ш. не знав, що передає інформацію підозрюваному у державній зраді та не мав на меті нашкодити територіальній цілісності та суверенітету держави.

30 липня 2022 року Андрій Ш. уклав угоду про визнання винуватості з військовим прокурором. Загалом стаття, за якою судили Андрія Ш., передбачає від 5 до 10 років тюрми. Втім в угоді з прокурором обидві сторони погодились пом'якшити вирок та призначити покарання для розвідника у вигляді 425 тис. грн штрафу.

Суддя Людмила Мироненко на засіданні 30 серпня затвердила угоду про визнання винуватості та стягнула з Андрія Ш. 425 тис. грн штрафу.