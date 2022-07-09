Галицький районний суд виніс вирок українці Софії Бойчук, яка проживаючи в Росії, поширювала у Facebook дописи на підтримку армії РФ. Жінці призначили рік позбавлення волі.

Українка, уродженка міста Долина Івано-Франківської області, Софія Бойчук, перебуваючи на території Росії, поширювала у Facebook дописи, де виправдовувала та підтримувала вторгнення РФ в Україну. Вона називала українців фашистами і просила росіян «звільнити» Україну. Також вона опублікувала власне фото на фоні російського прапора і зображення президента РФ.

В одному з дописів Бойчук поширювала пропагандиський наратив РФ про те, що українці нібито самі себе обстрілюють і бомблять: «И эти подонки сейчас бомбят жилые дома и квартиры простых людей Украины и расстреливают автобусы и машины, что бы подставить русских и чеченских солдат. Только вперёд и до конца до победы русским и чеченским солдатам. Бог Вам поможет и Бог с Вами».

Під час судового засідання у цій справі Софія Бойчук зізналась, що поширювати антиукраїнські дописи та підтримувала вторгнення РФ в Україну. Вона виправдовувалась тим, що жила в Росії з чоловіком і він тиснув на неї, щоб вона робила такі дописи у Facebook, погрожуючи життям її доньки. Жінка заявила, що щиро розкаюється та просила суворо її не карати, вказавши, що повністю усвідомила протиправність своїх дій.

Суддя Галицького районного суду Наталія Зубачик на засіданні 6 липня визнала Софію Бойчук винною у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України і призначила їй рік позбавлення волі. Також суд конфіскував у неї смартфон, з якого вона поширювала дописи.

Софія Бойчук ще може подати апеляцію на цей судовий вирок протягом 30 днів з моменту його винесення. Поки не мине цей термін, цей вирок не набуде законної чинності.