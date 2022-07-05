Галицький районний суд виніс вирок мешканцю Донеччини, який у російській соцмережі підтримував збройну агресію Росії проти України та окупацію українських територій. За підтримку РФ Леонід Романюк проведе три роки в тюрмі.

Як вказано у судовому вироку, Леонід Романюк проживав у смт Новолуганське Донецької області у момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом березня-травня він неодноразово вродобував зі своєї сторінки у «Вконтакте» проросійські дописи та дописи на підтримку збройної агресії РФ проти України. Окрім того, він написав своєму знайомому, що вважає правомірним наступ РФ на Україну та окупацію українських територій.

За антиукраїнську позицію та підтримку країни-агресора Романюка затримали. 30 червня Леонід Романюк уклав угоду з прокурором, у якій обидві сторони погодились на покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Суддя Галицького районного суду Львова Олег Юрків у той ж день затвердив цю угоду.

Так, за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України Леонід Романюк проведе три роки у тюрмі. Цей вирок набуде чинності, коил мине 30 днів з моменту його ухвалення.