39-річному мешканцю Львівського району повідомили про підозру за поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму у соціальній мережі.

«Фігурант під псевдонімом за допомогою публічного облікового запису у забороненій в Україні соціальній мережі «Вконтакте» постив публікації, в змісті яких є ознаки пропаганди комуністичного тоталітарного режиму та зображення комуністичної символіки», – повідомили 30 червня в Львівській обласній прокуратурі.

З власних джерел ZAXID.NET дізнався, що поширення забороненої символіки і пропаганду «русского міра» затримали мешканця Жовкви.

Підозрюваному мають обрати запобіжний захід. Розслідування ведеться за ч. 1 ст. 436-1 ККУ під процесуальним керівництвом Жовківської окружної прокуратури.