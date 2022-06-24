Суд визнав військового з Коломиї винним у недбалому ставленні до служби через публікацію у Facebook фотографій та відео із тактичних навчань, які відбулись 1 червня. Відомо, що солдат знімав техніку, свою зброю, а також територію військової частини. За такі дії суд зобов’язав військового сплатити 2,4 тис. грн штрафу.

Як зазначається у постанові Коломийського міськрайонного суду, стрілець і помічник гранатометника Василь К. фотографував та знімав відео під час тактичних навчань у Коломиї, а потім опублікував фото і відео на своїй сторінці у Facebook. У судових матеріалах зазначається, що інцидент стався 1 червня 2022 року. Солдат розповсюдив фото, де було видно особовий склад військової частини, розташування техніки та наявність зброї.

«Військовий здійснював фото- та відеофіксацію під час проведення занять з тактичної підготовки, де було зображено особовий склад, закріплена за ним зброя, розміщення техніки військової частини з подальшим опублікуванням у соціальній мережі Facebook», – йдеться у постанові суду.

На судове засідання обвинувачений не прийшов, однак подав письмову заяву, у якій визнав свою вину, просив розглядати справу без нього і суворо його не карати.

Відтак суддя Коломийського міськрайонного суду Олександр Калинюк визнав Василя К. винним за ч. 2 ст. 172-15 КУпАП (недбале ставлення до військової служби) та зобов’язав військового сплатити штраф у сумі понад 2,4 тис. грн. Крім того, солдат має відшкодувати судовий збір у сумі 496 грн. Обвинувачений має право оскаржити постанову протягом 15 днів.