У Коломиї поліцейські перевірятимуть авторів неправдивих постів у соцмережах про переселенців та їх службу в ЗСУ. Відповідне доручення правоохоронцям дав голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков, попросивши місцевих мешканців не піддаватись провокаціям та не вірити фейкам, які розповсюджуються у соцмережах.

Про зростання кількості негативу в соцмережах стосовно переселенців голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков розповів у середу, 4 травня, під час ефіру на телеканалі НТК. Зокрема, він наголосив, що місцеві мешканці та депутати різних рівнів розповсюджують фейкову інформацію щодо переселенців та стосовно їхньої служби в ЗСУ. Любомир Глушков попросив не розділяти людей на своїх і чужих та не розповсюджувати неправдиву інформацію.

«Звертаюся до громадян з проханням не брати участі у розповсюджуванні фейків. На жаль, останнім часом я знову бачу по соцмережах те, як наші краяни, інколи депутати різних рівнів розповсюджують різні фейкові інформації щодо наших переселенців, щодо участі їх службі в ЗСУ. Хочу зазначити, що військові комісари відповідально ставляться до виконання завдань. Всі, хто має бути залучений до служби в ЗСУ, або вже отримали, або найближчим часом отримають відповідні повістки для того, щоби з’явитися на медичні комісії, пройти уточнення облікових військових даних. Це стосується, в тому числі й переселенців», – сказав Любомир Глушков.

Голова військової адміністрації наголосив, що зараз багато чоловіків із числа переселенців перебувають на фронті, є чоловіки, які привезли на Прикарпаття свої родини і повернулися, є ті, хто вступив до лав ЗСУ чи до тероборони.

«Нема різниці, звідки людина: чи зі сходу, чи із заходу України, чи з півночі, чи з півдня. Всюди є різні люди, в тому числі одні добровольцями ідуть на фронт, інші – шукають приводи і підстави не з’явитися до військкоматів. Але ділити людей на своїх чи чужих ми не маємо права. І це є несправедливо і неправильно», – зазначив Любомир Глушков.

Також він додав, що доручив правоохоронцям перевіряти авторів постів у соцмережах із неправдивою інформацією. «Дав доручення правоохоронним органам моніторити соціальні мережі, виявляти таких осіб і вживати заходів відповідно до чинного законодавства», – сказав Любомир Глушков.