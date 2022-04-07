В Івано-Франківській області затримали 30-річну жінку, яка публікувала на OLX фальшиві оголошення про оренду житла для переселенців поблизу Буковелю та просила від потенційних орендарів аванс за проживання. Мешканка Прикарпаття встигла обманути понад 30 переселенців, які шукали житло. Люди відправили на її картки близько 50 тис. грн. Після отримання коштів, жінка не виходила на зв’язок.

Як у четвер, 7 квітня, повідомила прес-служба Національної поліції, 30-річна жінка в інтернеті розміщувала фейкові оголошення про надання в оренду житла у селі Поляниця, що поблизу Буковелю. До своєї діяльності вона злучила співмешканця: чоловік приймав дзвінки, розповідав переселенцям про умови проживання та роз'яснював деталі щодо оплати. Потенційні орендодавці мали сплатити аванс за житло від 2 до 4 тис. грн.

«Головною умовою була передплата на картку. Однак, отримавши гроші, зловмисниця не виконувала взятих на себе обов’язків. На гачок аферистки потрапили більше 30 вимушених переселенців, які поїхали подалі від бойових дій. На псевдооренді жінка «заробила» близько 50 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні поліції.

Під час обшуку у помешканні фігурантки правоохоронці вилучили мобільні телефони та банківські картки. Жінці вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство). Затримана перебуває під вартою. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.