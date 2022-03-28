Ужгородські правоохоронці затримали 27-річного чоловіка, який видавав себе за власника будинку в курортному селі Поляна та брав передплату за оренду помешкання від переселенців. Відомо, що чоловік сам нещодавно приїхав на Закарпаття із Київщини, розмістив оголошення про оренду та просив аванс у сумі 6 тис. грн.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, 27-річний чоловік переїхав до Ужгорода вже після введення в країні воєнного стану та намагався ошукати переселенців, які потребували допомоги з орендою житла.

«Підозрюваний виклав на платформі онлайн-оголошень інформацію про довгострокову оренду будинку у с. Поляна, який не перебував у його розпорядженні. У телефонній розмові з потенційною клієнткою – мешканкою Донеччини – чоловік висловив необхідність внести часткову попередню оплату – 6 тис. грн. Після одержання коштів чоловік перестав виходити на зв’язок із потерпілою», – йдеться у повідомленні

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури ZAXID.NET уточнили, що затримний є 27-річним мешканцем Київської області, йому уже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Чоловіку обрали запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 496 тис. грн. За скоєне підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.