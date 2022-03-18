На мобільні телефони українців почали надходити SMS про начебто зарахування 6500 грн допомоги з вірусним посиланням. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив, що в жодному випадку не можна клікати на таке посилання, бо є ризик, що ваш телефон зламають.

Українцям почали надходити повідомлення на телефон із текстом: «Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…». Далі вказано посилання, яке не варто відкривати.

Текст повідомлень, які розповсюджують шахраї

Центр протидії дезіфнормації наголошує, що якщо ви замовляли послугу отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн через застосунок «Дія», то очікуйте сповіщення про нарахування грошей у застосунку того банку, клієнтом якого ви є. Сповіщення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.