У Нацбанку нагадали, що не розсилають листи про збір коштів на допомогу ЗСУ

Національний банк України зафіксував розсилку електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені регулятора українців просять переказати кошти на допомогу ЗСУ.

«Ми зафіксували чергову розсилку електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені Національного банку України українців просять переказати кошти на допомогу ЗСУ», – йдеться в повідомленні державного регулятора в Telegram.

В НБУ наголосили, що не розсилають електронних листів громадянам, тим більше з закликом допомагати ЗСУ, та не збирають коштів у криптогаманці.

Вся інформація про фінансової допомоги на підтримку Збройних Сил України та гуманітарні цілі публікується виключно офіційними каналами Національного банку – на сторінках офіційного сайту та соціальних мереж НБУ.

У відомстві також додали, що зібрані гроші акумулюються на мультивалютних рахунках, що Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України та для гуманітарної допомоги українцям, які постраждалим від російської агресії.

Ці мультивалютні рахунки можуть використовуватись для зарахування благодійної допомоги як з України, так і з-за кордону.