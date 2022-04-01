Чоловік встиг обманути щонайменше 55 переселенців на 350 тис. грн

27-річний мешканець Київської області через соцмережі пропонував біженцям житло, брав аванс за оренду, а потім відправляв переселенцям геолокацію будинку, яка насправді приводила людей на сільське кладовище. Відомо, що до схеми шахрай долучив трьох спільників зі столиці та встиг обманути щонайменше 55 переселенців на 350 тис. грн.

Як у четвер, 31 березня, повідомила прес-служба Нацполіції, 27-річного шахрая з Київщини затримали в Ужгороді. Чоловік приїхав на Закарпаття на початку березня та орендував житло разом зі знайомими. За даними правоохоронців, 27-річний чоловік публікував в інтернеті оголошення про оренду житла для переселенців, просив передплату, отримував кошти і зникав.

Одна із потерпілих, переселенка із Харківської області, розповіла поліцейським, що разом шукала житло на Закарпатті для трьох сімей із чотирма маленькими дітьми. Жінка побачила оголошення про оренду будинку у Сваляві, зв'язалася із орендодавцем, домовилася про житло для родини і відправила йому 4 тис. грн авансу.

Після цього орендодавець надіслав переселенцям геолокацію будинку, в якому вони мали проживати, проте виявилось, що шахрай відправив їх до сільського кладовища. Потерпіла розповіла, що вона разом із рідними та малими дітьми прибули на Закарпаття пізно вночі, однак замість житла опинилися біля цвинтаря. У відповідь на претензію від орендодавця потерпіла почула: «Там вам і місце».

Поліція провела обшуки за місцем проживання фігурантів справи та вилучила гроші, мобільні телефони та інші речові докази їх злочинної діяльності. Наразі відомо, що учасники групи встигли ошукати 55 осіб на 350 тис. грн. Слідство у справі триває.