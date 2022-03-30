25-річного шахрая затримали на Вінниччині

Поліцейські затримали 25-річного мешканця Донецької області, який видурив у львівської пенсіонерки 7 тисяч доларів США нібито на лікування її родичів після ДТП.

У поліції Львівщини розповіли, що інцидент трапився вранці 29 березня. До 81-річної пенсіонерки зателефонував невідомий та повідомив, що її родичі отримали важкі травми внаслідок ДТП і терміново потребують грошей на лікування. Невдовзі зловмисник приїхав до жінки, яка передала йому 7 тис. доларів США.

Поліцейські встановили, що до шахрайства причетний 25-річний мешканець Донецької області. Після скоєння злочину він виїхав на автомобілі за межі Львова.

Після злочину шахрай виїхав зі Львова на автомобілі (фото поліції)

Орієнтування на його авто були надіслані у всі територіальні підрозділи поліції Львівщини та інших областей. Невдовзі поліцейські Вінницької області виявили розшукуваний автомобіль у Вінниці. Шахрая затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років (ч.2 ст.190 ККУ).