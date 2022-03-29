31-річна аферистка переїхала з Харкова та почала виманювати гроші в інших біженців за неіснуючу квартиру у Львові

Кіберполіція затримала 31-річну шахрайку з Харкова, яка виманила 17 тис. грн у біженця за оренду неіснуючої квартири у Львові. Про цей випадок розповіли у вівторок, 29 березня, у Нацполіції України.

31-річна жителька Харківщини, яка нещодавно сама втекла від обстрілів, вирішила привласнювати гроші біженців, які шукали житло. Шахрайка знаходила в інтернеті авторів оголошень про пошук житла у західних регіонах України. Після цього вона телефонувала людям, які шукали житло, і пропонувала в оренду неіснуючу квартиру у Львові.

Від дій 31-річної шахрайки постраждав її земляк, мешканець Харківщини, який вивозив свою сім’ю у Львів. Аферистка отримала від нього 17 тисяч гривень на банківську картку як передоплату за оренду квартири, а після цього вона зникла.

Коли орендар приїхав за адресою, яку йому дала шахрайка, виявив, що квартири з оголошення не існує. Він звернувся у кіберполіцію і одеські правоохоронці за кілька днів знайшли аферистку.

На допиті у поліції жінка повідомила, що витратила 17 тис. грн на власні потреби. Вона заявила, що готова повернути ці гроші та шкодує про свій вчинок. За цим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) ККУ. Фігурантці може загрожувати до восьми років ув’язнення.