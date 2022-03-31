24-річному блогеру поліція вручила повістку, запаковану в його подарунковий бокс

Кіберполіція затримала 24-річного блогера з Хмельницького, який через соцмережі продавав подарункові коробки, просив повну передоплату, а потім просто не виходив на зв’язок. Хлопець встиг обманути понад 100 людей і заробити більше 200 тис. грн. Поліцейські при затриманні вручили блогеру повістку до військкомату, запаковану в його подарунковий бокс.

Як у четвер, 31 березня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, 24-річний місцевий мешканець виманив у понад сотні людей 200 тис. грн під виглядом продажу подарункових боксів. Хлопець через соцмережі продавав black box – подарункові коробки із невідомим вмістом (підписники погоджуються платити блогеру кошти, не знаючи наперед, що отримають у коробці).

«Правоохоронці, які прийшли до зловмисника з обшуком, теж не залишились в боргу і вручили блогеру свій black box з повісткою до військкомату. Найближчим часом на нього ще чекає додатковий подарунок у вигляді підозри», – йдеться у повідомленні поліції.

Відомо, що головною умовою у блогера під час була повна оплата за товар, після чого він припиняв спілкування з клієнтом, а потерпілий так і не отримував black box з подарунком.

У помешканні 24-річного хлопця поліцейські провели обшук, під час якого вилучили мобільні телефони з обліковими записами, де розміщувались оголошення про продаж боксів, банківські картки, на які потерпілі перераховували гроші, а також сім-картки різних мобільних операторів. Вилучену техніку направили на експертизу, за результатами якої буде вирішуватись питання про оголошення зловмиснику підозри в шахрайських діях.