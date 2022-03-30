Шахрайку затримали поліцейські в одному з львівських хостелів

У львівському хостелі затримали 35-річну жінку, яка через Facebook здавала біженцям неіснуючі квартири. Як тільки вона отримувала передплату за житло, то одразу зникала. Про затримання шахрайки повідомила Національна поліція України 30 березня.

Як вказано у повідомленні, шахрайку вдалось викрити завдяки кіберполіції. 35-річна львів’янка створила фейкову сторінку в соцмережі Facebook та у місцевих групах поширювала інформацію про квартири, які вона начебто готова здати для переселенців. Для переконання потенційних орендаторів шахрайка надсилала інформацію та фото квартир, які справді здаються в оренду.

Після отримання передплати львів’янка одразу зникала: змінювала номер телефону та припиняла спілкування. Вона також постійно змінювала місце проживання, щоб її не вдалось вирахувати. Проте жінку затримали поліцейські в одному з львівських хостелів.

За такою схемою жінка привласнила гроші родини з Ірпеня, в якій незабаром має народитися дитина. Наразі кіберполіцейські встановлюють інших потерпілих.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Триває досудове розслідування.