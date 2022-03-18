Українці надіслали близько 700 скарг щодо необґрунтовано завищених цін на оренду житла, продукти, товари першої необхідності та пальне. За даними Бюро економічної безпеки, найбільше скарг фіксують у Львівській області (177).

Із отриманих 700 скарг Бюро економічної безпеки разом із СБУ, поліцією та місцевою владою опрацювали майже 400 звернень. Найбільше скарг надійшло із Львівської області – 177 повідомлень, м. Києва та Київської області – 70, Дніпропетровської області – 68, Закарпатської області – 54, Вінницької області – 45.

Більшість повідомлень стосуються завищення цін на оренду житла, продукти харчування, товари першої необхідності, а також на пальне. Бюро економічної безпеки повідомила, що в більшості випадків після розгляду скарг ціни на продукти зменшують.

«В окремих випадках, орендодавці, що завищили ціни, здійснюють безкоштовне поселення переселенців. Інші частково повертають кошти за проживання. Так, в одній із західних областей, проживаючим в готелі повернули 15 тис. грн, сплачені за проживання за 2 доби. Також підприємці перераховують кошти для підтримки ЗСУ, допомагають волонтерам», – повідомило БЕБ.

Щодо цін на пальне, з’ясувалося, що більшістю АЗС встановлено мінімальну націнку з урахуванням граничних торгових націнок відповідно до рішення Мінекономіки.Також частина скарг не підтвердилася.

Якщо ви знаєте факти необгрунтованого завищення цін під час війни, звертайтесь у Бюро економічної безпеки через телеграм-бота, або на електронну пошту zvernennya@esbu.gov.ua.

Нагадаємо, що у Львові справді фіксують випадки суттєвого підвищення цін на оренду квартир. Вартість оренди на квартири зросла в середньому на 72% з початку війни, а вільних квартир в місті уже не залишилось. Мерія оприлюднює списки недобросовісних орендодавців та пропонує такі помешкання передавати біженцям безоплатно.