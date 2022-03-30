У Рівному поліція затримала двох шахраїв, які виманили в жінки 1,5 тис. доларів начебто на потреби військових. Один з них представився тероборонівцем, а інший – поліцейським. Наразі поліція перевіряє, чи причетні чоловіки до інших подібних злочинів.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, до правоохоронців звернулась 36-річна мешканка Рівного ще 19 березня. Вона повідомила, що до її квартири заходили невідомі. Один із чоловіків у військовій формі представився представником тероборони, поліцейський був у цивільному, як і третій, що чекав на вулиці.

«Псевдоправоохоронець почав погрожувати, що відкриє кримінальне провадження відносно неї за незаконне зберігання наркотиків, адже під час обшуку її помешкання однозначно «знайдуть». Жінка раніше потрапляла в поле зору правоохоронців за аналогічні правопорушення, тож сприйняла це всерйоз і злякалася. Водночас «силовики» запевняли, що гроші будуть використані на потреби ЗСУ, що й підтвердив «терооборонівець». За уникнення відповідальності вимагали 2000 доларів США, але у рівнянки було лише 1500, які позичила у матері», – повідомляє поліція.

Зрештою, жінка віддала військовим ці гроші. За декілька днів, проаналізувавши ситуацію, вона зрозуміла, що це були шахраї.

Працівникам поліції вдалось затримати зловмисників. Ними виявились мешканці Рівного 33 і 34 років. Один з них вже був судимий за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. У скоєному вони зізнались.

Наразі справу кваліфікують за ч.2 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене групою осіб). Санкція статті передбачає ув'язнення до трьох років. Крім того, поліція перевіряє, чи причетні затримані до інших подібних злочинів, хоча зловмисники запевняють, що таке вчиняли лише раз.