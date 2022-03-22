Після отримання грошей зловмисники переставали виходити на зв'язок

У Чернівецькій області поліція затримала двох чоловіків, які за гроші обіцяли допомогти ухилянтам виїхати за кордон. Щоправда, після отримання грошей вони більше не виходили на зв'язок. За свої «послуги» чоловіки брали від 2,5 до 5 тис. грн. За скоєне їм загрожує до трьох років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, кіберполіцейські під час моніторингу знайшли канал в Telegram, у якому адміністратор пропонував оформлення пакету документів для безперешкодного виїзду чоловіків з України.

Поліція з'ясувала, що до цього причетні двоє 23-річних жителів Чернівецької області. За винагороду в розмірі 2,5-5 тисяч гривень зловмисники пропонували допомогти виїхати з України чоловікам, які перебувають на військовому обліку. Для більшої переконливості розміщували також і позитивні відгуки нібито від своїх клієнтів. Відомо, що після отримання грошей шахраї більше не виходили на зв'язок.

«Співробітники відділення № 2 Чернівецького райуправління поліції спільно з кіберполіцейськими розшукали порушників і виявили в них докази причетності до шахрайської діяльності. Серед постраждалих – жителька однієї з областей на сході України, яка надіслала зловмисникам гроші для вивезення її дітей із зони активних бойових дій», – йдеться у повідомленні.

У поліції не зазначають, скількох жертв встигли обманути шахраї.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 190 ККУ (шахрайство). Санкція статті передбачає ув'язнення до трьох років.