За 14 тис. доларів молдаванин мав переправити українців на човні через Дністер

Державне бюро розслідувань виявило двох українців, які намагались втекти від призову за кордон. Чоловіки звернулись до громадянина Молдови, який мав переправити їх через Дністер на ґумовому човні. Останній оцінив свої послуги у 14 тис. доларів США.

Чоловіків виявили 16 березня. Також затримали громадянина Молдови, який їм допомагав. Гроші, які він мав отримати за свої послуги, вилучили.

«16 березня працівники ДБР спільно з прикордонниками та Нацполіцією виявили двох українських громадян, які намагались незаконно переправитись до Молдови на ґ​умовому човні. Таким чином вони хотіли уникнути законного призову на військову службу», – повідомили в ДБР.

Фото ДБР

Після завершення досудових дій їх скерують у Могилів-Подільський Вінницької області в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки для призову на військову службу.

На українців склали адміністративні протоколи. Слідчі ДБР розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.

До слова, з початку березня співробітники ДБР спільно з прикордонниками вже попередили незаконний перетин кордону 1109 чоловіків призовного віку, виїзд для яких тимчасово заборонений.