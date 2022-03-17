40-річний харків’янин сфальсифікував довідку про смерть дружини, аби виїхати за кордон з двома дітьми як їх єдиний опікун

40-річний харків’янин підробив довідку про смерть дружини, аби виїхати за кордон. З’ясувалося, що жінка жива і двічі після «смерті» літала на відпочинок у Єгипет.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, 40-річний харків’янин намагався перетнути кордон із Молдовою у пункті пропуску «Могилів-Подільський» на Вінниччині. При собі він мав копію свідоцтва про смерть дружини, датовану червнем 2021 року.

З’ясувалося, що довідку про смерть він сфальсифікував, аби перетнути кордон з двома дітьми як їх єдиний опікун. Зокрема, у свідоцтві було зазначено, що дружина померла у червні 2021 року, одна під час перевірки прикордонники виявили, що після «смерті», у серпні 2021 року, жінка двічі літала відпочивати з родиною до Єгипту.

За факом підробки документів поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 358 ККУ. Порушнику загрожує штраф, арешт на шість місяців або обмеження волі до двох років.

Нагадаємо, від 24 лютого з моменту введення воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонений виїзд з України.