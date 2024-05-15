Анатолій Кутний є депутатом Городоцької міськради

Городоцький районний суд Львівщини оштрафував депутата Городоцької міськради Анатолія Кутного за невчасно подані декларації за 2021 та 2022 роки. Суд призначив йому 850 грн штрафу та зобов’язав сплатити 605 грн судового збору.

Як вказано у постанові суду, яку оприлюднили у судовому реєстрі у травня 2024 року, інженер-механік ТзОВ «Гал-агро-сад» та депутат Городоцької міської ради Анатолій Кутний невчасно подав декларації про доходи за 2021 та 2022 роки – обидві декларації депутат мав подати до 00:00 31 січня, але порушив терміни менш, ніж на добу.

Щодо депутата склали протокол про адмінправопорушення – через невчасне подання декларацій НАЗК. Анатолій Кутний провину визнав та розповів, що мав проблеми з електронним ключем.

Згідно з останньою декларацією Анатолія Кутного на сайті НАЗК, протягом останніх років депутат чи його рідні не купували нового майна. Дружина депутата Степанія є власницею житлового будинку та двох ділянок у селі Братковичі неподалік Городка. Анатолій Кутний є власником двох авто – Chevrolet Lacetti (2008 року випуску) та ЗІЛ (1990 року випуску). Дохід депутата за 2023 рік становить 90 тис. грн.

Суддя Ольга Ференц розглянула протокол про адмінправопорушення Анатолія Кутного та призначила йому 850 грн штрафу за невчасне подання декларацій, також депутат має сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки. Раніше суд оштрафував іншого депутата Городоцької міськради за аналогічне порушення, а також екс-посадовця Львівської міськради та депутатів Добромильської міськради.