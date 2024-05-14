48-річний Іван Парубчак працює в університеті ветеринарної медицини та біотехнологій він з 2015 року

В.о. ректора Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького Іван Парубчак оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2023 році Іван Парубчак отримав 391 тис. грн зарплати у ветеринарному університеті та 63 тис. грн зарплати за сумісництвом у ЛНУ імені Івана Франка. Дружина в.о. ректора Галина Парубчак вказала 27 тис. грн зарплати у ветеринарному університеті та 200 тис. грн виплат від британського готелю Bank House. Син Павло вказав 758 тис. грн від підприємницької діяльності.

Іван Парубчак із 2010 року є власником двох земельних ділянок: у селі Кальне біля Славського та у селі Раковець неподалік Львова. Галина Парубчак у 2019 році стала власницею житлового будинку у Львові (149 м2), але не вказала ціну нерухомості.

Із 2014 року в.о. ректора їздить на авто SsangYong Rexton (2013 року випуску), йому також належить ВАЗ 21093 (2003 року випуску). Протягом останніх років подружжя не купувало нової нерухомості чи автомобілів.

48-річний Іван Парубчак працює в університеті ветеринарної медицини та біотехнологій з 2015 року. У 2015-2017 роках перебував на посаді професора кафедри зовнішньоекономічної діяльності, з 2017 року був завідувачем кафедри публічного управління та адміністрування. У 2023 році його призначили в.о. ректора університету.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.