Ректор Львівського національного медичного університету Орест Чемерис

Ректор Львівського національного медичного університету Орест Чемерис подав декларацію про доходи за 2023 рік. Чемерис очолив університет у 2024 році, до цього він був в.о. ректора. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Орест Чемерис отримав 383 тис. грн зарплати у департаменті охорони здоров’я ЛОДА, 230 тис. грн зарплати в медичному університеті, 10 тис. грн зарплати за сумісництвом в обласній лікарні. Дружина ректора Руслана декларує 42 тис. грн страхових виплат та допомогу при народженні дитини.

Орест Чемерис є власником квартири у Львові (89 м2). Руслана Чемерис декларує дві квартири у Львові (60,6 м2 та 50 м2), а також земельну ділянку у селі біля Східниці. Протягом останніх років подружжя не купувало нової нерухомості.

Ректор медичного університету із 2011 року їздить на кросовері Nissan X-Trail (2008 року випуску), у 2022 році Руслана Чемерис стала власницею авто Audi Q5 (2015 року випуску) – у декларації вартість авто вказана як 246 тис. грн.

40-річний доктор медичних наук Орест Чемерис став в.о. ректора медуніверситету у липні 2023 року після того, як в університеті спалахнув скандал із сексистськими висловлюваннями тодішнього ректора Бориса Зіменковського. У квітні 2024 року Чемериса обрали ректором університету. До призначення в медуніверситет Чемерис працював директором департаменту охорони здоров’я ЛОВА.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.