Борису Зіменковському 83 роки, 25 із них він очолює Львівський медуніверситет

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького у понеділок, 19 червня, відбувся розподіл студентів на інтернатуру. Це процедура, коли після шести років навчання випускники обирають майбутню спеціалізацію.

Окрім того, що сама процедура відбулася із порушеннями, ректор університету Борис Зіменковський дозволив собі принижувати студентів та говорити сексистські жарти на їхню адресу. Про це повідомила студентка університету Марія Грищук у Facebook.

Дівчина опублікувала короткі відео, на яких Борис Зіменковський коментує прізвища та обрану спеціалізацію студенток. Його жарти підтримують інші члени комісії.

Коли одна студентка сказала, що обирає для спеціалізації хірургію, Борис Зіменковський відповів, що «це сумно» і він таку «знати би не хотів». «А якби рибу фарширувала?», – питає ще одна членкиня комісії. «Та рибу! А якби мене заріже вночі?», – відповідає ректор.

Іншій студентці Борис Зіменковський сказав, що людині з прізвищем Вовкодав «не можна до дітей». А ще одній на запитання про те, що їй робити з розподілом, порадив «повіситись».

«Та я жартую! Що, не ясно?», – говорить ректор медуніверситету на одному з відео.

Студентка Марія Грищук також розповіла, що процедура розподілу, що базується на рейтинговій системі, відбулася із кількома порушеннями. Одне з таких порушень позбавило кількох студентів вищих місць у рейтингу.

«Були окремі рейтингові списки студентів зі спеціальностями "Медицина" та "Педіатрія", проте, за проханням студентів-педіатрів та за погодженням МОЗ, було дозволено студентам за спеціальністю "Педіатрія" бути в рейтингу студентів за спеціальністю "Медицина", про що не були повідомлені решта студентів, що призвело до порушення порядку рейтингового розподілу та втрати місць», – пояснила Марія Грищук.

Також вона розповіла, що адміністрація університету невчасно повідомляла студентів про процедуру розподілу на інтернатуру і про кількість місць, не враховувала для складання рейтингу для розподілу результати об’єктивного структурованого клінічного іспиту та не надала регламенту процедури, а на питання студентів відповідати відмовилась. Зокрема, за словами Марії Грищук, декан медичного факультету №2 Олександр Надрага вимикав студентам мікрофон, коли вони хотіли поставити запитання про організацію розподілу.

«Хотілося б хоча б мінімальної поваги до випускників, які приймають важливе рішення своєї майбутньої спеціалізації», – додала Марія Грищук.

На допис дівчини відреагували деякі представники медичної спільноти Львова та України, які закликають Міністерство охорони здоров’я розібратися у ситуації і покарати ректора Львівського медичного університету Бориса Зіменковського.

83-річний Борис Зіменковський очолює Львівський національний медуніверситет із 1998 року. Останні вибори на цю посаду відбулися 26 вересня 2017 року. Тоді він отримав 816 голосів. У голосуванні взяли участь 1427 людей.