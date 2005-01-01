Ректор Львівського медуніверситету отримав ₴833 тис. за невикористані відпустки за 18 років

77-річний Борис Зіменковський очолює Львівський медуніверситет з 1998 року

Ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Борис Зіменковський задекларував 833,8 тис. грн компенсації за невикористані відпустки протягом 18 років. Про це йдеться у його електронній декларації за 2017 рік.

Борис Зіменковський задекларував 1,4 млн грн доходу за 2017 рік. Зокрема, 421 тис. грн зарплати, 42 тис. грн академічної стипендії, 125 тис. грн пенсії, 833 тис. грн компенсації за невикористані відпустки, 6,4 тис. грн гонорару. Його дружина Людмила задекларувала лише 72 тис. пенсії.

Ректор медуніверситету зберігає ще 42 тис. грн та 38 тис. доларів готівкою, а його дружина Людмила задекларувала 31 тис. доларів готівки. Борис Зіменковський з дружиною є власниками житлового будинку, площею 340 м2, двох гаражів та двох земельних ділянок. Ректор медуніверситету також є власником авто Mercedes-Benz за 669 тис. грн.

Додамо, що 77-річний Борис Зіменковський є ректором Львівського медуніверситету з 1998 року.