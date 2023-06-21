Ситуацію, що склалася у Львівському національному медуніверситеті через приниження студентів, проаналізує спеціальна комісія МОЗ

Міністерство охорони здоров'я відреагувало на скандал, що виник у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, коли під час розподілу студентів в інтернатуру члени приймальної комісії, зокрема, ректор ВНЗ принижував студентів, говорив сексистські жарти на їхню адресу. МОЗ вважає таку ситуацію неприпустимою.

«Міністерство охорони здоровʼя засуджує будь-які прояви сексизму та упередженого ставлення до студентів. За це кожен, хто був причетний до цієї ганебної ситуації, понесе відповідальність», – повідомило 21 червня МОЗ України.

При МОЗ вже створена комісія для надання оцінки ситуації, що склалася у Львівському національному медуніверситеті ім. Данила Галицького. До її складу увійдуть представники керівництва МОЗ та відповідних департаментів.

«Комісія проаналізує ситуацію та дасть детальну оцінку діям ректора та членам приймальної комісії. Окремим предметом розслідування стане бездіяльність представника МОЗ, який був присутній на засіданні через відеозвʼязок, однак жодним чином не відреагував на неприпустиму поведінку приймальної комісії університету», – говорять у міністрестві.

У відомстві також зазначають, що будь-які прояви сексизму, словесне насильство, упереджене ставлення чи образи в бік студентів – це ганьба для закладу вищої освіти та його керівництва. І такі дії не залишаться без покарання.

МОЗ просить вибачення у студентів, які стали учасниками цієї ганебної ситуації. Найближчим часом, кажуть у відомстві, будуть ухвалені відповідні кадрові рішення. Окрім того, будуть опрацьовані численні скарги студентів Львівського медуніверситету, які стосуються процедури розподілу в інтернатуру загалом.

Нагадаємо, 19 червня у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького відбувся розподіл студентів на інтернатуру, під час якого ректор університету Борис Зіменковський дозволив собі принижувати студентів та говорити сексистські жарти на їхню адресу.