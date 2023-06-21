Борис Зіменковський з 1998 року очолює медуніверситет

83-річний Борис Зіменковський, який 25 років є ректором Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, переконує, що під час розподілу випускників на інтернатуру не хотів нікого образити. У коментарі «УП. Життя» у середу, 21 червня, він назвав свої висловлювання жартами та переконував, що розподіл на інтернатуру не мав порушень, а був найкращим за останні 20 років.

«Я нікому зі студентів нічого поганого не сказав. Я пожартував. Студенти моїх слів не чули. Коло мене сидів праворуч проректор і я тихенько їй говорив. Однак поряд був потужний мікрофон і вихопив», – сказав Борис Зіменковський про відео, яке потрапили в мережу.

За словами ректора, його жарт про те, що жінці не можна бути хірургом, не був для широкої аудиторії. Він нібито планував сказати це лише колезі.

«Все ж таки хірургія – агресивна частина медицини. І не така проста. Я погоджуюся, що жінка може все, як і чоловік. Але, на мою думку, у медицині є більш жіночі професії. Наприклад, кому подобається жіночий бокс? Утім, якщо хтось прийняв мої слова на свій рахунок, я вибачаюсь», – говорить ректор.

Випускники медуніверситету заявляли, що розподіл на інтернатуру був непрозорим, а правила змінювали на ходу. Проте Борис Зіменковський сказав, що все було «нормально», за винятком помилок, як і деканату, так і студентів. Ректор розповів, що це другий розподіл, коли студенти потрапляють на інтернатуру згідно з рейтингом: найкращі можуть обирати місця першими. На думку ректора, місця для інтернатури у 2023 році були «прекрасні» й таких не було вже 20 років.

Зазначимо, що студентка Марія Грищук опублікувала відео, де під час розподілу на інтернатуру 19 травня ректор медуніверситету Борис Зіменковський принижував студентів та говорив сексистські жарти. Зокрема, він негативно відреагував на вибір студентки займатися хірургією: «Це сумно. Знати би не хотів». Одна з членкинь комісії підтримала керівника: «А якби рибу фарширувала?». Також ректор заявив, що студентці з прізвищем Вовкодав «не можна до дітей», а іншій радив «повіситися».

Авторка відео зазначила, що розподіл на інтернатуру відбувся з порушеннями, оскільки університет на ходу змінював формування рейтингу й студенти втрачали найкращі місця. Крім цього, випускників невчасно інформували про розподіл та кількість місць на інтернатуру.

У Міністерстві охорони здоров'я відреагували на інцидент та запевнили, що ректор та викладачі відповідатимуть за образи студентів. Відомство обіцяє кадрові рішення.

Нагадаємо, що Борис Зіменковський очолює Львівський національний медуніверситет із 1998 року. У 2018 році він отримав 833 тис. грн компенсації за 18 років невикористаних відпусток.