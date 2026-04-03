Йдеться про літні майданчики «Язикатої тещі» і «Галереї лицарів»

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду погодився з аргументами Львівської міської ради щодо незаконності літніх майданчиків ресторанів «Галереї лицарів» та «Язикатої тещі» у центрі міста. Мова про скасування рішення судів, які визнавали протиправною вимогу ЛМР демонтувати їх.

Як повідомив юридичний департамент ЛМР у п’ятницю, 3 квітня, Верховний Суд погодився з аргументами міської ради щодо незаконності літніх майданчиків на пр. Свободи, 16–18, а відтак скасував рішення попередніх інстанцій, які забороняли їхній демонтаж. Йдеться про літні майданчики, які функціонують без дозвільних документів, загальною площею 738 м2. У цих приміщеннях працюють ресторани «Язиката теща» і «Галерея лицарів».

Мова про рішення Верховного Суду за 31 березня 2026 року, яким скасовано рішення Львівського окружного адмінсуду за 30 травня 2025 року та постанову Восьмого апеляційного адмінсуду за 21 жовтня 2025 року, а справу відправили на новий розгляд.

У грудні 2024 року департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради надіслав вимогу про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд. Після цього власники ресторанів, компанія «БіНП ЛТД», звернулись до Львівського окружного адміністративного суду з вимогою зупинити дію рішення про демонтаж та скасувати його. Апеляційний суд також став на бік підприємців, однак Верховний Суд скасував рішення попередніх двох інстанцій.

Львівська міськрада інформує, що колегія Верховного Суду підтвердила, що ці майданчики є самовільно встановленими тимчасовими спорудами, вони не мають належних дозвільних документів. Також суд вказав, що попередні інстанції неправильно застосували норми права і безпідставно зупинили виконання рішення про демонтаж.

ZAXID.NET повідомляв, що у 2012 році за погодженням із Міністерством культури на цьому місці облаштували літній майданчик, а згодом приміщення розширили у повноцінний заклад харчування. При цьому, власники ресторану, який тоді називався «Княжий келих», компанія «БіНП ЛТД» не отримувала погодження проєкту від управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.

У 2014 році депутати ЛМР проголосували за продовження «БіНП ЛТД» оренди земельних ділянок площею 0,026 і 0,038 га на просп. Свободи, 16-18, на яких розташований ресторан, ще на 10 років. Термін дії договорів закінчувався у 2024 році. Компанія звернулась в суд, аби автоматично їх продовжити. На пленарному засіданні 30 січня депутати відмовились продовжувати договір оренди, однак компанія змогла продовжити оренду через суд.

Власниками «БіНП ЛТД» є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик. Ця ж компанія збудувала самобуд на вул. Шпитальній, 2, а потім через суд узаконила оренду землі під ним. Нещодавно суд розблокував демонтаж цього скандального ресторану у центрі Львова.