П’єдестал, на якому стояв пам’ятник Михайлу Булгакову в Києві

У четвер, 4 червня, на Андріївському узвозі в Києві демонтували памʼятник російському та радянському письменнику Михайлу Булгакову. Про це повідомила журналістка Катерина Некреча, передає «Суспільне Культура».

Некреча оприлюднила відео, на якому видно, як комунальники вантажать скульптуру, яка раніше стояла біля Літературно-меморіального музею письменника.

Журналіст Олександр Янковський у коментарі колезі відзначив, що Булгаков для частини суспільства довгий час був важливою постаттю – у 80-х роках він здобув велику популярність і багатьма сприймався як письменник-дисидент та символ незгоди з радянською системою.

Водночас Янковський підкреслив, що насправді письменник був частиною тієї самої радянської системи й можливо був улюбленим автором радянського диктатора Йосипа Сталіна.

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«Ті його твори, які були створені колись давно й про Київ, вони насправді зображували інший, неукраїнський Київ (...) Він своє ставлення до української держави показав, коли дезертував з української армії. У принципі, мені абсолютно байдуже до цієї постаті, до цього письменника. Україна має своїх письменників, Україна має своїх патріотів, Україна має гідних людей та історичні постаті для наслідування», – пояснив Олександр Янковський.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Український інститут національної пам’яті визнав письменника Михайла Булгакова символом російської імперської політики. У відомстві заявили, що перебування в публічному просторі його пам’ятників є втіленням русифікації та пропагандою російської імперської політики.

За даними Інституту масової інформації, у квітні 2024 року петиція на сайті Київської міської ради про усунення Михайла Булгакова з публічного простору Києва набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Уже в грудні 2025 року Київрада на пленарному засіданні ухвалила рішення щодо усунення з публічного простору міста 15 об’єктів та окремих елементів, пов’язаних з історією та символікою російської імперської та радянської політики, включно з памʼятником Булгакову.

Михайло Булгаков народився 15 (3) травня 1891 року в Києві в сім’ї професора Київської духовної академії Афанасія Булгакова. За даними УІНП, батько майбутнього письменника неодноразово займався утисками української культури.

Сам Михайло Булгаков, за визначенням фахівців УІНП, був імперцем за світоглядом і затятим українофобом. Він зневажав українців та українську культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності та негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників. Згодом він переїхав до Москви, де й помер у 1940 році.

До найвідоміших його творів належать романи «Майстер і Маргарита», «Біла гвардія», «Собаче серце» та інші.