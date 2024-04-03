Михайло Булгаков, за визначенням фахівців УІНП, був імперцем за світоглядом і затятим українофобом

Письменника Михайла Булгакова визнали символом російської імперської політики, а перебування в публічному просторі його пам’ятників слід вважати пропагандою російської імперської політики. До такого висновку дійшли фахівці Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті.

Як йдеться у висновках комісії, опублікованих на сайті УІНП 3 квітня, попри те, що Михайло Булгаков, автор таких творів як «Біла гвардія», «Собаче серце», «Майстер і Маргарита», народився у 1891 році у Києві, проте його родина була вихідцями з Орловської губернії Росії (батько був російський богослов, викладачем Київської духовної академії, цензором і займався утисками української культури). Сам Булгаков, за визначенням фахівців УІНП, був імперцем за світоглядом і затятим українофобом. Він зневажав українців та українську культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності та негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників. Згодом Булгаков переїхав до Москви, де у 1940 році й помер.

В УІНП зауважили, що попри «легку критику радянської влади» Булгаков симпатизував більшовикам, оспівував захоплення червоними Києва і «нищення борців за Україну, яких він називав «мерзенними петлюрівцями». У творчості автора відзначають «нав’язливо декларовану зневагу до України», «упередженість автора до українського світу», відсутність «позитивних персонажів українців», пародіювання та глузливе перекручування української мови та насмішки над автокефальною православною церквою та заперечує саме існування української нації.

У висновку також стверджують, що серед усіх тодішніх письменників він «стоїть найближче до нинішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні». Окремі оповідання автора мають антиукраїнську спрямованість. Зокрема через «гротескне зображення» воїнів 1-го полку української Синьої дивізії, чи містить наративи теперішніх кремлівських пропагандистів Олександра Дугіна, Володимира Соловйова та Ольги Скабєєвої.

Члени комісії дійшли висновку, що присвоєння імені Булгакова географічним об’єктам, назвам юридичних осіб, об’єктам топонімії, а також встановлення на його честь пам’ятників в Україні було втіленням русифікації, а подальше їх перебування у публічному просторі є пропагандою російської імперської політики.