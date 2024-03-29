У травні 2022 року влада Києва перейменувала скульптурну композицію в Арку Свободи українського народу

Арка дружби народів (перейменована на Арку Свободи українського народу) у Києві належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу. Про це заявили в експертній комісії Українського інституту національної пам'яті у п’ятницю, 29 березня.

«Розміщена в Хрещатому парку міста Києва Арка дружби народів, що присвячена подіям, пов'язаним зі здійсненням російської імперської політики та її глорифікацією (встановлена 1982 р. з нагоди 60-річчя утворення СРСР і 65-річчя Жовтневого перевороту 1917 року), належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу», – йдеться у висновках.

Експертна комісія УІНП зазначила, що попри перейменування об'єкта у травні 2022 року на Арку свободи українського народу, а також попри те, що у квітні 2022 біля арки демонтували радянський монумент робітників, споруда репрезентує радянські ідеологеми й конотації, тому становить загрозу національній безпеці України.

Зауважимо, що у травні 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів та перейменувала її в Арку Свободи українського народу.

Арка дружби народів. Що відомо?

Арку дружби народів була відкрили 1982 року в Хрещатому парку на честь так званого «возз'єднання» України з Росією. Будівництво тривало близько чотирьох років і було приурочене до ювілею утворення СРСР. Відкрили монумент напередодні річниці Жовтневої революції.

Арка народів складається з трьох елементів: арки у вигляді величезної веселки, бронзової скульптури двох трудящих (українця і росіянина, які тримають вгорі стрічку з орденом «Дружби народів») і гранітної скульптури зі сценою Переяславської ради. За монументом розташований оглядовий майданчик, з якого відкривається вид на Дніпро та його лівий берег.

У листопаді 2018 року на арці зробили інсталяцію «Тріщина дружби», присвячену українським політв’язням Кремля. 26 квітня 2022 року скульптуру двох пролетаріїв, що розташовувалась під аркою, демонтували.