Київська міська рада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів. Тепер вона називається Арка Свободи українського народу. Про це у суботу, 14 травня, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка під час засідання Київська міськрада прийняла ряд рішень щодо декомунізації. Так, тепер арка Дружби народів називається Арка Свободи українського народу. Також депутати затвердили перелік понад 40 пам'ятників та пам'ятних знаків, які потрібно прибрати з вулиць і будівель столиці, й передати до музею тоталітаризму.

«Що стосується перейменувань, це - резонансна тема. Ми почули і думки та побажання киян, почули і критику. Тому, щоб не ухвалювати поспішних рішень, залучаємо фахівців інститутів академії наук України, інституту національної пам'яті та інших установ для завершення процесу найменувань. Сьогодні є запит українського суспільства прибрати з карти Києва назви, пов'язані з Росією. Але, нові назви мають жити десятки, а то й сотні років.Тому процес найменувань має бути швидким, проте обгрунтованим», – повідомив Кличко.

Рейтингове голосування щодо перейменувать столичних об'єктів Київрада подовжила до 19 червня. Відбуватиметься голосування в мобільному додатку «Київ цифровий».

Арку дружби народів була відкрили 1982 року в Хрещатому парку на честь «возз'єднання» України з Росією. 26 квітня 2022 року у Києві демонтували скульптуру двох пролетаріїв, що розташовувалась під аркою.