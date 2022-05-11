Міська рада Дніпра перейменувала 51 вулицю, назви яких були пов’язані з Росією. 31 вулицю депутати перейменували 21 квітня, а ще 20 – 11 травня.

Зокрема, під час останнього перейменування низці вулиць повернули історичні назви, ще частині – дали імена на честь українських митців і захисників, повідомило «Радіо Свобода».

Так, тепер вулиця Ватутіна стала узвозом Воздвиженським, вулиця Гагринська і провулок Гагринський отримали нові назви на честь Василя Корнієнка (українського художника, який народився на Дніпропетровщині і був ілюстратором «Енеїди» Івана Котляревського), вулиця Іжевська називатиметься Брилів Шлях, Костромська – Мамаєва Балка, Мурманська – Балакліївська, Муромська – Мереф’янська, Уральська – Національної Гвардії тощо.

21 квітня в Дніпрі перейменували 31 вулицю, пов’язану з Росією. «Російські» назви замінили назвами населених пунктів, які постраждали від російської агресії. Таким чином, у Дніпрі з’явилися вулиці Чорнобаївська, Гостомельська, Бучанська, Ворзельська, Ірпінська, Бородянська, Краматорська, Дебальцівська тощо.