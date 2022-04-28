У Мукачеві депутати перейменували 79 вулиць із російськими та радянськими назвами. Відповідне рішення прийняли під час засідання сесії у четвер, 28 квітня. Масове перейменування вулиць Мукачева ще на початку квітня анонсував мер міста Андрій Балога.

За інформацією прес-служби Мукачівської міської ради, відтепер багато нових назв вулиць присвячені захисникам України.

«Було розглянуто звернення про перейменування вулиць Мукачева та сіл громади, які містять російські та радянські назви. У Мукачеві будуть вулиці, названі в честь Героїв України Андрія Люташина, Степана Чабана, Інни Дерусової, Віталія Скакуна, захисника України Володимира Фраткіна. Попередньо рішення було обговорено на комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування та перейменування вулиць, встановлення пам’ятних знаків», – йдеться у повідомленні міськради.

Також мукачівські депутати дали доручення управлінню міського господарства забезпечити своєчасне виготовлення та встановлення табличок з новими назвами вулиць.

Нові назви вулиць у Мукачеві

вул. 28 панфіловців => вул. Луціва Миколи

вул. Айвазовського Івана => вул. Героїв Миколаєва

вул. Беляєва Павла космонавта => вул. Мостова

вул. Білоруська => вул. Калиновського Кастуся

вул. Брюллова Карла => вул. Тарці Кароя

вул. Ватутіна Миколи => вул. Капорнаї Йожефа

вул. Гагаріна Юрія => вул. Гуняді Яноша

вул. Гастелло Миколи => вул. Чобану Степана

вул. Глінки Михайла => вул. Героїв Бучі

вул. Гончарова Івана => вул. Шушкевича Михайла

вул. Грибоєдова Олександра => вул. Героїв Гостомеля

вул. Декабристів => Добровольців

вул. Достоєвського Федора => Латоричний двір

вул. Єсеніна Сергія => Скорика Мирослава

вул. Качалова Василя => Турянина Федора

вул. Комарова => Баллінга Яноша

вул. Космодем’янської Зої => Дерусової Інни

вул. Крилова Івана => Крилова Миколи

вул. Крилова Івана-бічна => Промислова

вул. Крилова Івана за каналом => Коропецька

вул. Леонова Олексія => Чопея Івана

вул. Лермонтова Михайла => Паркова

вул. Лєбедєва Сергія => Тягура Михайла

вул. Лобачевського Миколи => Тиводара Михайла

вул. Ломоносова Михайла => Раца Дмитра

вул. Менделєєва Миколи => Балайті Йосифа

вул. Мечнікова Іллі => Неймана Балтазара

вул. Мінська => Героїв Ірпіня

вул. Мічуріна Івана об’єднати з вул. Першотравнева Набережна => Набережна Незалежності

вул. Морозова Миколи академіка => вул. Данчевського Володимира

вул. Мусоргського Модеста => Героїв Волновахи

вул. Нахімова Павла => Скакуна Віталія

вул. Невського Олександра => Бадзьо Юрія

вул. Некрасова Миколи => Ряшка Віктора

вул. Осипенка Олександра => Варшавська

вул. Павлова Івана академіка => Чорі Юрія

вул. Пирогова Миколи => Новака Андрія

вул. Попова Олександра => Семедія Іоанна

вул. Поселкова => вул. Селищна

вул. Пржевальського Миколи => Божук Ганни

вул. Проніна Василія => Північна

вул. Пушкіна Олександра => Соборна

вул. Репіна Іллі => Героїв Охтирки

вул. Римського Корсакова => Героїв Чернігова

пров. Римського Корсакова І => Срібна

пров. Римського Корсакова ІІ => Лікарняна

вул. Руська => Героїв Маріуполя

вул. Сєченова Івана => Фраткіна Володимира

вул. Станіславського Костянтина => Шаша Андрія

вул. Стасова Володимира => Рýжички Іржі

вул. Сурікова Василя => Дзись-Войнаровського Миколи

вул. Тімірязєва Климента => Данканича Михайла

пров. Тімірязєва Климента => Ліцейна

вул. Тургенєва Івана => Люташина Андрія

вул. Федорова Івана => Успенська

вул. Філатова Володимира => Хлипняча Ярослава

вул. Чайкіної Лізи => Західна

вул. Чехова Антона => Героїв Красного Поля

вул. Шевцової Люби => Бáторі Жофії

вул. Шишкіна Івана => Мистецька

вул. Шишкова Вячеслава => Текелі Імре

вул. Щепкіна Михайла => Пашкуя Золтана

Окрім них перейменували і вулиці у селах, що входять до Мукачівської територіальної громади. Так, вулиці Кутузова та Суворова у селі Добратово перейменували на Лесі Українки та Івана Франка відповідно. Вулиці Пушкіна та Горького у селі Завидово – на Олександра Духновича та Богдана Хмельницького. Вулицю Пушкіна у селі Залужжя – на вул. Павла Цібере.

Вулиці Гагаріна, Комарова, Пушкіна, 40 років Перемоги, 50 років Перемоги та Борканюка у селі Ключарки тепер називатимуться вул. Юрія Ладанія, Нова, Академіка Семеновича Василя, Покровська, Незалежності та Народна. Вулиці 8 березня та 9 травня у селі Лавки перейменували на Березневу та Травневу. Вулиці Мічуріна та Пушкіна у селі Негрово тепер називатимуться Івана Франка та Івана Мазепи. Вулицю Гагаріна в Новому Давидково перейменували на Федора Медвідя, а вулицю Пушкіна у Павшино – на вул. Свободи.

Нагадаємо, 5 квітня міський голова Мукачева Андрій Балога заявив про наміри перейменувати майже 90 вулиць, скверів, площ та провулків на території громади, які мають назви, що стосуються російських та радянських діячів політики, літератури та мистецтва.

Тоді повідомлялося про перейменування понад 60 вулиць міста та 18 вулиць в 10 селах, що входять до складу територіальної громади. У міській раді пропонували назвати ці вулиці на честь загиблих Героїв на російсько-українській війні, видатних діячів Мукачева, Закарпаття, України.