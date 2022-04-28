Вулицю Гагаріна, що у центральній частині Хмельницького, перейменували на вулицю Героїв Маріуполя. Рішення прийняли на сесії Хмельницької міськради.

Про це рішення 28 квітня повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. «Відсьогодні Хмельницька міська рада працює на вулиці Героїв Маріуполя! Для мене це велика Честь! Слава Героям», – написав мер міста.

Додамо, що вулицю назвали іменем Гагаріна у 1961 році, до цього вона мала назву Старобульварна.

У проекті рішення, оприлюдненому на сайті Хмельницької міськради, йдеться про перейменування 45 вулиць та провулків у місті:

вулицю Восьмого Березня на вулицю Ольги Мак;

провулок Гагаріна на провулок Героїв Маріуполя;

вулицю Маршала Гречка на вулицю Миколи Міхновського;

вулицю Громової на вулицю Бориса Антоненка-Давидовича;

провулок Маршала Красовського на провулок Гетьмана Мазепи;

вулицю Маршала Красовського на вулицю Гетьмана Мазепи;

вулицю Купріна на вулицю Симона Петлюри;

провулок Купріна на провулок Симона Петлюри;

проїзд Купріна на проїзд Симона Петлюри;

вулицю Лєскова на вулицю Короля Данила;

провулок Лєскова на провулок Короля Данила;

вулицю Некрасова на вулицю Героя України Ігоря Дашка;

провулок Некрасова на провулок Героя України Ігоря Дашка;

провулок Осипенко на провулок Марини Кіреєвої;

провулок Першотравневий на провулок Заріччя;

вулицю Попова на вулицю Героя України Дмитра Васильєва;

вулицю Пушкіна на вулицю Героя України Олексія Скоблі;

провулок Пушкіна на провулок Героя України Олексія Скоблі;

вулицю Лізи Чайкіної на вулицю Катерини Білокур;

вулицю Шостаковича на вулицю Сергія Параджанова;

провулок Шостаковича на провулок Сергія Параджанова;

вулицю Гастелло на вулицю Олександра Кушнірука;

вулицю Толстого на вулицю Князя Святослава Хороброго;

вулицю Ланову на вулицю Героя України Олександра Петраківського;

вулицю Глінки на вулицю Ярослава Барнича;

вулицю Гуцалюка на вулицю Юрія Клена;

вулицю Академіка Збарського на вулицю Бориса Патона;

провулок Академіка Збарського на провулок Бориса Патона;

вулицю Кожедуба на вулицю Героя України Олександра Оксанченка;

провулок Кожедуба на провулок Героя України Олександра Оксанченка;

вулицю Валі Котика на вулицю Дмитра Гуні;

провулок Валі Котика на провулок Дмитра Гуні;

вулицю Лермонтова на вулицю Бориса Мамайсура;

провулок Рєпіна на вулицю Юрія Косача;

вулицю Савіної на вулицю Марії Заньковецької;

вулицю Ткачука на вулицю Миколи Садовського;

провулок Ткачука на провулок Миколи Садовського;

вулицю Хотовицького на вулицю Івана Пулюя;

вулицю Чайковського на вулицю Станіслава Людкевича;

вулицю Академіка Чеботарьова на вулицю Агатангела Кримського;

вулицю Чехова на вулицю Валер’яна Підмогильного;

провулок Чехова на провулок Валер’яна Підмогильного;

вулицю Академіка Щерби на вулицю Трохима Верхоли;

вулицю Святослава Федорова на вулицю Євгена Плужника.

Процес дерусифікації назв вулиць та площ триває у багатьох містах України. В Тернополі збираються перейменувати 10 вулиць, у Рівному в цей список увійшли понад 50 вулиць та провулків. 28 квітня майже 80 вулиць перейменували у Мукачево. Зокрема, там замість вулиці Руської з'явилась вулиця Героїв Маріуполя.