Монумент на місці бою радянських воїнів з німецько-фашистськими загарбниками у присілку Заболоття села Сілець

У Червонограді демонтують три пам’ятники комуністичного та нацистського тоталітарних режимів. Відповідне рішення у четвер, 5 травня, ухвалили депутати Червоноградської міської ради.

Згідно рішенням, у Червонограді демонтують меморіальний комплекс «Вічний вогонь», пам’ятний знак герою радянського союзу Олексію Лопатіну та пам’ятний монумент на місці бою радянських воїнів з німецько-фашистськими загарбниками у присілку Заболоття села Сілець.

Зазначимо, після початку повномасштабної війни у містах і селах по всій Україні відновили незакінчений процес декомунізації: демонтаж пам’ятників, пов'язаних з СРСР та Росією, та перейменування вулиць.

Зокрема, в Стрию демонтували частину меморіальної композиції на честь радянської армії – стелу з пам’ятними датами «Великої Вітчизняної війни», а в Дрогобичі знесли комуністичну символіку на меморіалі «Вічний Вогонь». Крім цього, у Стрийському районі на Львівщині демонтують​ шість радянських пам’ятників.