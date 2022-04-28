Наразі визначили під знесення шість радянських монументів в Стрийській ОТГ

У Стрийському районі знищать пам’ятники доби Радянського союзу, які прославляли велич радянської армії. Наразі інвентаризацію пам’ятників провели у старостинських округах Стрийської міської ради, повідомили 28 квітня на сайті мерії.

Депутати підтримали рішення «Про демонтаж пам’ятників, що символізують агресивний мілітаризм радянської епохи на території Стрийської міської ради», за яким знесенню підлягають шість меморіальних знаків:

пам’ятник воїнам, які загинули у ІІ світовій війні у с. Нежухів;

пам’ятник воїнам, які загинули у радянсько-німецькій війні у с. Жулин;

пам’ятник «Радянському воїну-визволителю» у смт. Дашава;

пам’ятний знак загиблим радянським пілотам у с. Семигинів;

пам’ятник «Радянському воїну-визволителю» у с. Ходовичі;

пам’ятник «Радянському льотчику Івану Ковтуну» у с. П’ятничани.

«Після зруйнованої стели на площі Ринок у Стрию в Україні розпочалася масова ліквідація пам’яток радянського режиму. Українці прагнуть очиститися навіть від найменшого сліду орди на рідній землі», – наголосили у Стрийській міськраді.

Нагадаємо, 11 квітня у центрі Стрия демонтували частину меморіальної композиції на честь радянської армії – стелу з пам’ятними датами «Великої Вітчизняної війни». Після початку повномасштабної війни у містах і селах по всій Україні відновили незакінчений процес декомунізації: демонтаж пам’ятників, пов'язаних з СРСР та Росією, та перейменування вулиць.