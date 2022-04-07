За ці портрети тривали суди від 2018 року, місцева влада відстоювала їх

В історичному місті Новгород-Сіверський на півночі Чернігівщини за 40 км від російського кордону нарешті демонтували мозаїчні портрети Лєніна і Сталіна на споруді давньої водонапірної вежі. Їх відмовлялися знімати під час кампанії декомунізації, за ці об’єкти навіть тривали суди. Позбутися ідейних натхненників росіян нарешті вдалося у четвер, 7 квітня, після нещодавньої деокупації Чернігівщини від новітніх катів українського народу.

«Сьогодні, у день свята Благовіщення Пресвятої Богородиці, комунальники демонтували мозаїчні зображення Леніна та Сталіна, що були розміщені на водонапірній вежі міста. Новгород-Сіверський нарешті вільний від комуністичних символів!», – написав голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

Демонтаж відбувся за ініціативи і під контролем керівництва районної військової адміністрації. Ці портрети передадуть у музей як символи тоталітаризму та геноциду українців.

«Я сподіваюся, що ця водонапірна вежа з часом стане вежею пам’яті наших загиблих воїнів», – зазначив перший заступник начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Володимир Шкарпітко.

Варто наголосити, що міська влада раніше була проти демонтажу цих мозаїчних портретів, їх не демонтували під час декомунізації. І попередній мер, і чинна міська голова пояснювали, що це ні не пам’ятні знаки, ні не пам’ятники, тому не підлягають декомунізації, пише видання «Біла хата». У 2018 році Український інститут національної пам’яті закликав Генпрокуратуру відкрити кримінальне провадження через публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму у Новгороді-Сіверському. Його закрили у 2020 році через відсутність складу правопорушення.

Водонапірну вежу збудували в центрі Новгорода-Сіверського у 1901 році. А мозаїчні зображення Леніна і Сталіна розмістили на ній в 1930-х роках.