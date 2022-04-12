У Стрию демонтували стелу-пам’ятник радянському солдату
На те, щоб повністю знести цей монумент, пішло вісім років
У центрі Стрия демонтували частину меморіальної композиції на честь радянської армії – стелу з пам’ятними датами «Великої Вітчизняної війни». Демонтаж відбувся у понеділок, 11 квітня, повідомили у Стрийській міській раді.
Стела з викарбуваними на ньому етапами «Великої Вітчизняної війни» входила до меморіальної композиції, що також включала пам’ятник радянському солдату з дитиною в руках – його демонтували у 2014 році.
«Стрий розпочинає ліквідацію рештків пам’яток тоталітарного режиму, які залишились на території нашої громади. Першою впала стела на Площі ринок», – повідомила Стрийська міська рада у понеділок, 11 квітня.
У мерії Стрия анонсували, що продовжать ліквідовувати згадки про Радянський Союз у місті.
Додамо, що зараз в українських містах активно відбувається демонтаж пам'ятників, пов'язаних з СРСР та Росією. Так, у Тернополі знесли пам'ятник Алєксандру Пушкіну, а в Мукачеві – радянському танку.