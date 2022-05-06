Настоятеля та парафіян храму святого Івана Богослова УПЦ МП закликали протягом двох тижнів розірвати зв'язки з російською церквою

Червоноградська міськрада на Львівщині закликала настоятеля та парафіян місцевої церкви УПЦ МП протягом двох тижнів розірвати зв’язки з Московським патріархатом та перейти до Православної церкви України. Відповідне звернення депутати ухвалили на сесії у четвер, 5 травня.

У зверненні йдеться, що через війну Росії проти України, яку підтримує найвищий ієрарх Московського патріархату, українські прихожани цієї церкви повинні усвідомити неможливість подальшого перебування в юрисдикції російського патріархату.

«З метою консолідації українського народу закликаємо прихожан Московського патріархату не бути байдужими до ситуації, яка склалася сьогодні в Україні, й рішуче засудити дії окупанта, бо з нами правда і з нами Бог. Закликаємо настоятеля та парафіян храму святого Івана Богослова Української православної церкви московського патріархату м. Червоноград вжити всіх необхідних заходів в термін двох тижнів щодо виходу з Московського патріархату та єднання з помісною Православною церквою України», – сказано у рішенні Червоноградської міськради.

За час повномасштабної війни Росії проти України низка релігійних громад Львівщини уже вийшли з підпорядкування Московського патріархату. Серед перших була громада Свято-Покровського храму Червонограда.

Рішення про перехід до ПЦУ також прийняли релігійні громади УПЦ МП у селі Баня Лисовицька Стрийського району та в селі Речичани біля Городка, а громада УПЦ МП у Мостиськах вирішила перейти у підпорядування Вселенського патріархату.

Про вихід з Московського патріархату заявили і Трускавецька парафія святого пророка Іллі УПЦ та парафія села Підмонастирок Дорогобицького району.