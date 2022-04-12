Парафіяни Свято-Іллінського храму УПЦ з Трускавця зреклися Московського патріархату

Трускавецька парафія святого пророка Іллі УПЦ та парафія села Підмонастирок Дорогобицького району прийняли рішення про вихід з підпорядкування Московського патріархату.

Як повідомили в Трускавецькій міськраді, раніше трускавецькі депутати дали парафії святого пророка Іллі УПЦ МП двотижневий термін, щоб визначитися щодо своєї подальшої долі.

На комісії з гуманітарних питань 12 квітня виступив настоятель Свято-Іллінського храму УПЦ з Трускавця отець Олег Федак. Він повідомив про рішення зборів громади вийти з Московського патріархату. Наразі церковна громада визначається, чи їй перейти в підпорядкування ПЦУ чи у пряме підпорядкування Вселенського Константинопольського патріархату. Протокол зборів громади про вихід з московського патріархату обіцяють оприлюднити після його візування у Львівській єпархії УПЦ.

«Ми виходимо з московського патріархату і дороги назад нема», – зазначив о. Олег Федак.

Окрім того, релігійна громада УПЦ Московського патріархату села Підмонастирок Дрогобицького району перейшла у підпорядкування Православної церкви України, повідомляється на сторінці Дрогобицько-Самбірської єпархії ПЦУ у Facebook.

За час повномасштабної війни Росії проти України низка релігійних громад Львівщини уже вийшли з підпорядкування Московського патріархату. Зокрема, релігійні громади УПЦ МП у селі Баня Лисовицька Стрийського району та в селі Речичани біля Городка перейшли у підпорядкування Православної церкви України, а громада УПЦ МП у Мостиськах вирішила перейти у підпорядування Вселенського патріархату.

Перед тим дві громади УПЦ МП у Львові та Червонограді, а також Свято-Онуфріївський чоловічий монастир в селі Межигір’я Самбірського району перейшли до ПЦУ.